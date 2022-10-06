4. Etap parsel ihalesi başlıyor



Haber: Süleyman Kurt

Bucak, Hasbeyler, Hacıveli ve Seviller Yaylalarında bulunan toplam 52 parsel ihale ile satışa sunulacak. İlk olarak 19.10.2022Çarşamba günü Bucak Yaylası için 35 parselin satış ihaleleri 14.00’da başlayıp, 19.40’da sona erecek. 20.10.2022Perşembe günü Hasbeyler Yaylasından 12 parselin satışları; 14.00’da başlayıp, 16:00’da, Hacıveli Yaylası’ndan 1 parselin satışı ile Seviller Yaylasından 4 parselin satışı 16:00’da başlayıp, 16:40’da sona erecek. Satış ihaleleri Gerede Belediyesi Meclis Salonunda, Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri en geç ihalelerin yapılacağı günlerin son başvuru saati olan 12.30’a kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.

İhaleye ait; Şartname ve ekler hakkında bilgi almak isteyenler Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilir.