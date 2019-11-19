4 ev 6 samanlık yandı

Haber: Volkan Yılmaz

Merkez ilçeye bağlı Tekkedere köyü Devren Mahallesi'nde sabaha karşı Muammer Öztürk'e ait evin elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Öztürk'ün evinin yanı sıra Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evlere de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışması başlatıldı. 4 ev, 6 samanlık ve bir ahırın yandığı ve can kaybının yaşanmadığı yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. CHP İl Genel Meclisi üyeleri hemen olay yerine giderek inceleme yaptı. Yangın ile ilgili bilgiler alan meclis üyeleri köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019, 12:59