4 evden hırsızlık yaptı tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köy evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

4 evden hırsızlık yaptı tutuklandı


Haber: Uğur Balaban

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sırçalı ve Dereçetinören köylerindeki 4 evden bakır eşya, kesim motorları ve kaynak makinelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığı A.K'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Değeri yaklaşık 140 bin lirayı bulan çalıntı eşya sahiplerine teslim edildi, olayla bağlantılarının olduğu belirlenen F.T. ve A.K'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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