4 Farklı Gün, 4 Maç

TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların müsabaka programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Boluspor 1 Cuma, 1 Cumartesi, 1 Pazar ve 1 Pazartesi maçına çıkacak.