4 gün boyunca çeşmeler akmayacak

Bolu Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre Salı günü itibariyle iyileştirme çalışmalarına bağlı olarak kökez çeşmelerine su verilemeyecek.

4 gün boyunca çeşmeler akmayacak


Haber: N. Halid Altundal
Bolu Belediyesi kökez suyu hattında yapılacak iyileştirme çalışması nedeniyle Salı gününden itibaren 4 gün boyunca çeşmelere su verilemeyeceğini duyurdu. Gerçekleşecek çalışmaya ilişkin Bolu Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Bolu ili merkez kökez hattı iyileştirme çalışmaları kapsamında 08.09.2020 ile 12.09.2020 tarihleri arasında kökez çeşmelerine su verilemeyecektir. Halkımıza önemle duyurulur” denildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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