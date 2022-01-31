4 gün sonra yeniden başladı

Haber: Uğur Balaban

Son 4 gündür etkisini kaybeden kar yağışı, bu sabah yeniden başladı. Bolu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gün içerisinde hafif yağacak karın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği, bölgede sağanağın da etkili olacağını bildirdi.

Karın tadını öğrenciler çıkardı

Yarıyıl tatilinde yağan karı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle Gölköy Barajı çevresinde oluşturulan pistte şambrel ve kızaklarla kaydı. Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan baraj gölünün yüzeyi, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Şambrellerle uzun kuyruklar oluşturup hep birlikte kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi.