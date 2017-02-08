Haber:Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Gerede’nin tanınmış iş adamlarından Mustafa Cevahircioğlu’nun kızı Dilek Cevahircioğlu 4 gün önce pazara gitmek için evden çıktı. Cevahircioğlu’nun eve dönmemesi üzerine aile polis ekiplerine haber verdi. Polis ve arama ekipleri Dilek Cevahircioğlu’nu bulmak için çalışma başlatırken, Cevahircioğlu’nu görenlerin 0536 336 43 73 numaralı telefona haber verilmesini ya da 155 telefonuna haber vermesi istendi.