4 günlük yasak öncesi yaylalara kaçtılar

Korona kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, bayramı ferah bir ortamda geçirmek için yaylalara akın etti. Yağışlı ve soğuk havalara rağmen şehirden uzaklaşma isteyen Bolulular yaylaların yolunu tuttu.

4 günlük yasak öncesi yaylalara kaçtılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Doğal manzarası, temiz havası ve serinliği ile dinlenme alanı olan yaylara doğru yola çıkan vatandaşlara güvenlik güçleri kontroller sırasında, korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Tek yönlü olarak yaylalara gidişe izin veren kolluk kuvvetleri hafta sonu yasak olacağı için Cuma gününden yaylaya girişlere izin verdi. Jandarma ve polis noktalarında gerçekleştirilen uygulamadan memnun olduklarını kaydeden vatandaşlar, “dört günlük bayram tatili ve sokağa çıkma yasağında yaylalarda inzivaya çekileceklerini” belirttiler.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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