Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 4-H sınıfı öğrencileri öğretmenleri Eylül Demirtaş'la birlikte yaşlılar haftası sebebi ile il merkezinde bulunan İzzet Baysal Yaşlılar Evini ziyaret etti.
24 Mart 2017 Cuma 10:49
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Haber: Ceylan Beykoz
Ziyaret esnasında kurum da kalan yaşlılara harçlıklarından aldıkları çam sakızı hediyelerini birlikte vakit geçirdikleri yaşlılara veren çocuklar onların anılarını dinleyip hayattan az da olsa bir ders aldılar.
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