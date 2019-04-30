4 il birden gezdiler

HABER: AYSUN BEYKOZ

Şuhut Devlet Hastanesi personeli organize edilen Karabük, Bolu, Bartın ve Ankara gezisinde moral buldu. Hastane personelleri ilk olarak Karabük’e bağlı Safranbolu'yu ziyaret ederek buradaki tarihi önem taşıyan mekanlar ile ilgili bilgiler edindi. Daha sonra Ankara’yı ziyaret ederek burada Beypazarı'nın tarihi önem taşıyan mekanlarını gezdi. Akabinde Bolu iline bağlı Abant Tabiat Parkını gezen sağlıkçılar burada tabiatın kalbinde piknik yaptı. Abant’ın muhteşem doğasında eğlenen Şuhut Devlet Hastanesi personeli ilimizin önemli başka bir mesire alanı olan Gölcük Tabiat Parkını gördü. Gölcüğe hayran kalan sağlık personeli Bolu ziyaretinin ardından Bartın’a bağlı Amasra ilçesini ziyaret etti.

Şuhut Devlet Hastanesi Personeli Faruk Şentürk ziyaret ile ilgili açıklamalarında, “Şuhut Devlet Hastanesi personel arkadaşlarımızla beraber Karabük, Ankara, Bolu ve Bartın illerine bağlı tarihi ve tabii değer taşıyan ilçeleri ziyaret ettik. Arkadaşlarımızla beraber buralardaki tarihi önem taşıyan yerler hakkında bilgiler edindik. Gezimizin bizi büyüleyen kısmı Bolu’da gördüğümüz tabi güzellikler oldu. Bolu tam anlamıyla tabiatın kalbi ismini hak ediyor. Çok güzel ve de anlamlı bir gezi oldu” dedi.