4 ilçede elektrik kesintisi

Haber: Aysun Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Yeniçağa, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde, 14 Temmuz Çarşamba günü elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 14 Temmuz Çarşamba günü;

Merkez ilçede, 09.00-12.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım çalışması nedeniyle Aşağısoku Mah. , 4301sk., 4306sk., 4310 Sk., Cihan Sk., Emek Sk., Fuzuli Sk., KaradereCd., Kavaklar Sk., Kayaklar Sk., M.ZekaiKonrapa Bulvarı, Meydan Sk., Nebi Sk., Park Sk., Yedi Göller Sk., Şair Şinasi Sk., Sağlık Mah. , 1401 Sk., 1403 Sk., Belde Sk. ,Ebruli Sk., Esat Sk., Küplüce Sk., Rasim Sk., Serap Sk.,

Merkez ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Aşağıkuzören Köyü,

Merkez ilçede, 13.00-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Bahçelievler Mah. , Alemdar Sk., Atatürk Bulvarı, Aycan Sk., BandakcıoğluSk., Duygu Sk., Gamze Sk., Gizem Sk., Karakol Sk., Karanfil Sk., Konuralp Cd., Leylak Sk., Şemsi Ahmet Paşa Cd.,

Merkez ilçede, 12.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Akpınar Mah. , Asude Sk., Gerede Cd., Postacılar Sk., Sönmez Sk., Tevfik Bey Cd., İzzet Baysal Cd., Şehit Muhtar Cd., Şehit Nevzat Batmaz Sk., Gölyüzü Mah. , Gerede Cd., Sevil Sk., Köroğlu Mah. , Atölye Sk., Can Polat Sk., EseryelSk., Gerede Cd. Harun Sk., Ruşen Ali Sk., Sevil Sk., Tevfik Bey Cd., Şehit Sinan Demirbaş Sk.,

Merkez ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Oğulduruk Köyü, Tatlar Köyü, Bahçeköy Köyü, Ahmetler Köyü, Yazıören Köyü, Oğulduruk Tural Tavukçuluk, Aycan Aksoy Kümes, Akpiliç Ahmetler Kümes, Hasan Çakır, Orhan Aytuğlu Özel Trafoları,

Merkez ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Yeşilköy Köyü, Elmalık Köyü Ve Mah.,Tokadi Hayrettin Türbesi, BoludağıKaranlıkdere, Öztürkler Tesis, Burhan Çelik, Türkcel Bolu Dağı, Ulusoy Tesisi, Bolge Trafik Bolu Dağı, Abant Gişeleri, Koru Otel, Burhan Çelik Ahşap, Jemus Bolu Dağı, Avea Boludağı, Otoyol Elmalık Aydınlatma, İsmail Öztürk, Özçelikler Tesis, Tck Bolu Dağı, Gökdemirler Tesis, Bolu Dağı A.Ş.Beton Santrali, YolçatıVodafone Verici, Koru Otel Su Pompası,

Mengen ilçede, 11.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Gökcesu Adasal Mahallesi,

Mengen ilçede, 09.30-11.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Arafa_ Madencılık-Kucukkuz_Avlanlar_Mah-Adasal_(Odek)_Mah,

Yeniçağa ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Doğancı köyü

Mudurnu ilçede, 13.30-18.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Kavallar Köyü Merkez Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.