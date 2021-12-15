4 ilçede elektrik kesintisi

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mudurnu, Mengen veGöynük ilçelerinde, 16 Aralık Perşembe ve 17 Aralık Cumagünleri elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

BUNA GÖRE 16 ARALIK PERŞEMBE PAZARTESİ;

Mengen ilçede, 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle, Cünütler Köyü, Düzağaç Cünütler, Düzağaç Köy Yolu, Hatıplar Köyü, Hatipler Yolu, Köy Sokağı, Hayranlar Köyü, Hayranlar, Köy Sokağı, Karaeyüpler Köyü, RüknettinKaraeyüplerMah, Kargalar Köyü, Rüknetti Köyü Kemaller Mah, Kemaller Köyü, Rüknettin Köyü Yolu, Mürsel Köyü, Rüknettin, Mürseller Mah, Osmankadılar Köyü, Osmankadılar Yolu, Değirmen Doğrusu, Aşağı Köyü, Gökmenoğlu Köyü, Kavacık Köyü Yolu, Köy Sokağı, Orta-Süleyman Kadılar, Kavacık Köyü, Orta Mahalle, Selamoğlu Köyü,

Mudurnu ilçede, 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle, 100. Yıl, Köy Sokağı, Yüzüncüyıl Köyü, 100.Yıl Köyü, 100. Yıl Ortaokulu İçi Yolu, Yüzüncü Yıl Köyü, Abazalar Köyü, Bostancılar Köyü, Bostancılar Köyü Merkez Mevkii, Bostancılar Köyü Yolu, Elmacılar Köyü, Hüsamettindere Köyü, Hüsamettindere Köyü Yolu, Kahyalar Köyü, Kahyalar, Kurtlar Köyü, Kurtlar Köyü Yolu, Merkez Köyü, Mongoşlar Köyü, Sarılar Köyü, Taşçılar Köyü, Taşçılar Köyü Yolu, Tımaraktaş Köyü, Bolu Nallıhan Yolu, Tımaraktaş Köyü Yolu, Uzunçam Köyü, Göynük Yolu, Uzuncamçam Merkez Mah, Uzunçam Köyü Yolu, Vakıfaktaş Köyü, Vakıfaktaş Köyü Yolu, Yalamalar Köyü, Yeni, Hüsamettindere Yeni Yerleşim, Çamurluk Köyü, Çamurluk Köyü Merkez Mah, Çamurluk Köyü Yolu,

Göynük ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme Akçaalan Köyü, Akçaalan Köyü Yolu, Köy Sokağı, Conlar Köyü, Kavacık Köyü, Akçakavak Köyü

17 ARALIK CUMA GÜNÜ;

Mengen ilçede, 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle, Kökem Köyü, Kavacık Köy Yolu, Köy Sokağı

Merkez ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle, Karabozlar Köyü, Karabozlar, Köy Sokağı, Şabanlar Köyünde planlı elektrik kesintisi olacaktır.