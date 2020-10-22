4 ilçede elektrik kesintisi

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda 24 Ekim Cumartesi günü ilimiz Merkez, Dörtdivan, Mudurnu ve Mengen ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı. SEDAŞ’tan yapılan planlı kesinti açıklamasında elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler ve kesinti sebepleri belirtildi.

Buna göre 24 Ekim Cumartesi günü Dörtdivan ilçesinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Çavuşlar Mah., Aladağ Sk., Altındağ Cd., Baba Hazır Sk., Danışman Sk., Erdini Cd., Gerede Cd., Kadiroğlu Çıkmaz Sk., Çavuş Cd., İnönü Sokak’ta arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması amacıyla kesinti uygulanacak.

Merkez ilçe Karaköy Mahallesi 1.,2.,3.Sokak ve Hastane Caddesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği sebebiyle elektrikler kesilecek.

Mengen ilçesi Kadısusuz Köyünde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi amacıyla elektrik kesintisi yapılacak.

Merkez ilçe Hamzabey Yakuplar Yaylasında 11.00 ile 13.00 saatleri arasında enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına yapılacak çalışma nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Mudurnu ilçesinde ise 10.30 ile 12.30 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması nedeniyle şu bölgelerde elektrikler kesilecek: “Karataş Köyü, Alpagut Köyü, Pelitözü Köyü, Dereçetinören Köyü, Gürçam Köyü, Fındıcak Köyü, Göllüören Köyü, Sarıyar Köyü, Çepni Köyü, Delice Köyü, Sürmeli Köyü, Örencik Köyü, Samat Köyü, Mangırlar Köyü, Bulanık Köyü, Yazılar Köyü, Dedeler Köyü, Göncek Köyü, Yaylabeli Köyü, Sırçalı Köyü, Cuma Köyü, Beyderesi Köyü, Dağyolu Köyü, Sarpıncık Köyü, Ferüz Köyü, Keçikıran Köyü, Hacıhalimler Köyü, ,Topallar Köyü,Yazılar Topallar Yaylası,Beyderesi Yaylası,Hacıhalimler Yaylası,Dedeler Göncek Yaylası,Sırçalı Yaylası,Karataş Su Pompası,Çarşambalı Un,Ores Tavukçuluk,Kabaslar Tavukçuluk,Sesli Tarım Kümes,Demireller Kümes,Öner Özışık Kümes,Mudurnu Kekik Süt,Güven Kuyumculuk Kümes,Fatma Ulusoy Besihane,Sarıyer Un Fabrikası,Beypi Örencik Kümesleri ,Turkuaz Besicilik Kümes,Pelitözü Köyü Su Pompası,Birinci Süt Merkezi,Hakan Kalafatoğlu Kümes,Erol Özdemir Kümes,Beypi Pelitözü Kümesleri,İsmail Bayrakçeken Kümes,Öntaş Mermer,Mirasol Maden,Serdal Doğru Kümes,Hasene Hayvancılık,Emin Tekin Kümes,Beypi Alpağut Kümesleri,İsmail Dönmez Kümes,Mehmet Yalçın Kümes,Yıldız Piliç Sanayi,İsmail Ay Kümes,Star,Trt Verici,Mehmet Kahveci Kümes,Turkuaz Besicilik,Abdullah Çakır,Kezban Namdar,Cp Kesimhane,Durmuş Yalçınkaya Kümes,Salı Çetin Kümes,Bilmer Gıda Kümes,Bumer Bilg.Kümes,Yazılar Su Pompası,İbrahim Akşit Kümes,Bolu Genel Tarım Kümes,Emin Turizm Kümes,Ferit Atalay,Boltek Tavukçuluk,İlyas Sezer Kümes,Kescioğlu Kümes,Resşat Ünsal Kümes,Türker Aslan Kümes,Hüseyin Çarşambalı Kümes,Engin Ergün Kümes,İsmail Özdemir Kümes,Beypiliç Göncek Kümes,Beypiliç Bozbelen,Beypiliç Yaylabeli,İsmail Yaman Kümes,Türkcel Sarpuncuk,Abak İnş.Kümes,Şemşettin Orhan Kümes,Vadofone Çobanlar,Türkcel Keçikıran”