4 ilçede elektrik kesintisi var

Haber: Aysun Beykoz

​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Nisan Perşembe günü ve 9 Nisan Cuma günü ilimiz Merkez, Mengen, Mudurnu ve Gerede ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

Buna göre 8 Nisan Perşembe günü Merkez ilçede saat 09.00-16.00 arasında Arıza Kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın değişimi nedeniyle Karaköy Köyü Aşağı Mahallede;

Saat 09.30-17.30 arasında Ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Vakıfgeçitveren Köyü, Yenigeçitveren Köyü ve Çepni Köyünde;

Saat 09.30-14.00 arasında Ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Aktaş Mah. 3240 Emin Sk. Göktaş Sk. Gölcük Bulvarı, Hasret Sk. Kışla Sk. Mezbaha Sk. Nazlı Sk. Seval Sk. Tabakhane Sk. Çamlıca Sk. Şehit Sami Akbıyık Sk;

Mudurnu ilçede saat 09.30-13.00 arasında Bakım Onarım Çalışması nedeniyle Sarıyer Aşağı Mah. TR 7107

Gerede ilçede saat 13.00-16.00 arasında Röle Çalışması nedeniyle Aşağıovacık Köyü, Havullu Köyü, Anadolu Otoyolu Köy Sokağı Merkez Yaylası, Mircekiraz Köyü yolu Salur Köyü, Çengeller Köyü, Samat Köyü, Tatlar Köyü, Muratfakılar Köyü, Mircekiraz Köyü, Hacılar Köyü, Karapazar Köyü, Yazıkara Yaylası, Salur Yaylası, Mircekiraz Yaylası, Hacılar Yaylası, Çoğullu Yaylasında elektrik kesintileri olacaktır.

9 Nisan Cuma günü ise Merkez ilçede saat 09.00-16.00 arasında Arıza Kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın değişimi nedeniyle Paşaköy Mah. Kanal Sk. Kanal Üstü Sk. Sandallar Mah., 4.Sk. 5. Sk. 6.Sk. Kanal Sk. Kanal Üstü Sk. Sandallar-1. Sk. SAandallar-3. Sk. Tepecik Mah. ,Salih Sk;

Saat 09.30-14.00 arasında Ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Çepni Köyü;

Saat09.30-17.30 arasında Enerji ihtiyacı ilave çalışması nedeniyle Sandallar Mah. ,Elif Sk. Tepecik Mah ,27. Cd. 2709 Sk. Ahmet Baysal Bulvarı, Batıkent Sitesi, Elif Sk. Köşk Sk. Seyrantepe Sk.;

Saat 13.00-17.30 arasında Enerji İhtiyacı ilave çalışması nedeniyle Borazanlar Mah. ,432 Sk. Adem Yaman Sk. Ahmet Baysal Bulvar Akik Sk. Alperen Sk. Aşıklar Cd. Cihangir Sk. Güven Sk. Güz Sk. Hasan Toker Sk. , Martı Sk. Nuri Sert Sk. Rüzgar Sk. Turgut Özal Bulvar Türkmen Sk. Paşaköy Mah. Osmanlar Sk. Sandallar Mah., 2710. Sk. , Elif Sk. Sandallar-3. Sk. Sümer Mah. ,2819. Sk. 2825. Sk. 2834. Sk. 2838. Sk. ,Alaca Sk. Beşevler Sk. Cumguriyet Cd. Cihangir Sk. Ebru Sk. Hat Sk. Hattat Emin Barın Cd. Kabak Sk. Karaca Sk. Life In 374 House, Manolya Sk. Mısra Sk. Nazar Sk. Nezip Fazıl Kısakürek Bulvar Palmiye Sk. Saka Sk. Saroz Sk. Solmaz Sk. Songüller Sk. Tayfun Sk. Yücel Sk. Çağlayan Sk. Şehit Hüseyin Karakaya Sk. Şehit Kadir Memiş Sk. Şehit Murat Menteş Sk. Tepecik Mah. ,27. Cd. 2702. Sk. 2703. Sk. 2704. Sk. 2723. Ahlat Sk. , Ahu Sk. Alıç Sk. Batıkent Sitesi, Beşevler Sk. Böğürtlen Sk. Büşra Sk. Cumhuriyet Cd. Demirtepe Sk. Elif Sk. Fındık Sk. Hayat Sk. Karaca Sk. Karakaya Sk. Kaya Sk. Kelebek Sk. Köşk Sk. Kübra Sk. Kiraz Sk. Mavili Sk. Mercan Sk. Nar Sk. Neşem Sk. Ruşen Sk. Salih Sk. Seyrantepe Sk. Çağlayan Sk. Çiçek Sk. Şehit Mehmet Diri Sk. Şehit Necdet Fidan Sk. Şehit Nihat Eren Sk. Şehit Yalçın Sönmezer Sk. İzzet Mah. ,Dinç Sk.;

Mengen ilçede saat 09.00-17.30 arasında Ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Rüknettin Köyü Kemaller ve Osmankadılar Mahallesinde;

Mudurnu ilçede saat 09.30-13.00 arasında Bakım onarım çalışması nedeniyle 100.Yıl Köyünde elektrik kesintileri meydana gelecektir.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 15:26