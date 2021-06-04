4 ilçede elektrikler kesilecek

Haber: Erdal Tanrıverdi

​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Gerede, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde 4 Haziran Cuma ve 5 Haziran Cumartesi günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 4 Haziran Cuma günü;

Merkez ilçede,09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Topardıç Köyü Cami Yanı Mahallesi, Topardıç Köyü yolu;

Mudurnu ilçede, 09.30- 12.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat onarım çalışması nedeniyle Çamurluk Mongoşlar Mahallesi;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim nedeniyle Adaköy köyü;

Mudurnu ilçede, 09.30-12.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat onarım çalışması nedeniyle Mongoşlar Köyü, Göynük Yolu Sarılar Köyü, Göynük Yolu;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim nedeniyle Adaköy Köyü, Adaköy Köyü Yolu Dörtdivan Gerede Yolu Köy Sokağı;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat onarım çalışması nedeniyle Örencik Köyü Aşağı Mahallesi;

Merkez ilçede, 09.30-12.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat onarım çalışması nedeniyle Kuruçay Mah., Bıldırcın Sk. D.100 Karayolu Cd. Gülbahçe Sk. Kadir Kocaeli Sk. Petrol Sk. Sülün Sk.;

Merkez ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat onarım çalışması nedeniyle Topardınç Köyü Cami Yanı mah;

Merkez ilçede, 09.00-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Aşağısoku Mah. , 4310,4314, 4317, 4320, 4322,4370 Anas sitesi içi yolu Balcıoğlu Sk. Bolu Anadolu Ögretmen Lisesi Cihan Sk. Dede Yanı Sk. Dönmez Sk. Fuzuli Sk. Gülen Sk. Ihlamur Parkı İçi Yolu Karadere Cd. Kavaklar Sk. Kayaklar Sk. Kesen Sk. Meydan Sk. Nebi Sk. Sadıklar Sk. Y.K.Karaosmanoğlu Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. İmamlar Sk. Şair Şinasi Sk. Sağlık Mah., 1415 Sk. 1416 Dönmez Sk. Dündar Sk. Gökkaya Sk. Karadere Cd. Rahmet Sk. Uçar Sk. Şehit Ali Özdemir Sk.

5 Haziran Cumartesi günü;

Gerede ilçede, 09.00-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Salur Köyü, Samat Köyü, Yazıkara Kürkcüler Yaylası, Mırcakıraz Yaylası, Hacılar Köyü Yaylası, Iskay Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Sti, Tatlar Köyü, Muratfakı Cengeller Köyü, Turkcell Samat Köyü, Muratfakı Köyü, Mırcekıraz Havullu Köyü, Karapazar Köyü, Avea Cankurtaran Greenpark Yanı, Dorukkaya Green Park-Tck 4.Bölge Cankurtaran Ayd. Trl., Cogullu Köyü Yaylası, Avea Samat Köyü, Turkcell Dursunfakı Yaylası, Samat Koyu içme suyu, TCK Cankurtaran, Turcell Cankurtaran Havullu;

Gerede ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Beşkonak Köyü, Beşkonak Köyü Karşı Mahalle;

Merkez ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Aycan Aksoy Kümes, Akpiliç Ahmetler Kümes, Hasan Çakır, Orhan Aytuğlu, Oğulduruk Tural Tavukçuluk, Oğulduruk Köyü, Tatlar Köyü, Bahçeköy Köyü, Ahmetler Köyü, Yazıören Köyü’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.