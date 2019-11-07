4 ilde eş zamanlı operasyon

Bolu’nun da içinde bulunduğu 4 ilde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç alım-satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik çeteye Bolu’nun da içinde bulunduğu 4 ayrı ilde operasyon başlattı. Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Bursa’da yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapılırken eş zamanlı operasyonda 11 şahıs "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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