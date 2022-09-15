4 kablo hırsızı yakalandı

Haber: Süleyman Kurt

İlimiz Mudurnu ilçesi Samsaçavuş köyünde yaklaşık 800 metre olan enerji kablosunu, keserek çalan hırsızlar Mudurnu Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

12 Eylül tarihinde gerçekleşen olayda, Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda olayın failleri K.İ., M.Y., G.Y. ve O.Ç. isimli şahıslar, çaldıkları 800 metre kablo ile birlikte yakalandı.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin daha önce Göynük ilçesinde de 10 adet kablo hırsızlığına adı karıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler K.İ., M.Y., G.Y. ve O.Ç. Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.