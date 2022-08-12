4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yangın, saat 13.30’da Bolu Karaçayır mahallesi Ulus sokak üzerinde Efe apartmanında meydana geldi. Çevreden geçen vatandaşların apartman üzerinden yükselen dumanları fark etmesi üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için olay yerinde seferberlik ilan etti.

USTALARDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM!

Yangının çıktığı çatı katının hemen altındaki dairede yaşayan Seda Güven, “Dün ustalar geldi çatıyı yapmaya, akşam yapıp gittiler. Sonra bu sabah bir sıcaklık oldu evin içinde bende ne olduğunu anlamadım baya sıcak oldu. Muhtemelen ustalar bir şey unuttular. Çatıyı güçlendirme çalışması yapıldı. Çatının hemen altındaki dairede oturuyorum, ustalardan kaynaklandığını düşünüyorum” diye konuştu.

ZİFTLİ BİR MALZEMESİ YANMIŞ

Apartmanın sahibi, “Soldaki bina benim sağdaki arsa sahibinin. Arsa sahibi çatıda işlem yaptırırken, ziftli bir malzemesi yanmış. Ondan dolayı yangın çıkmıştır” dedi.