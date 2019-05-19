4 katlı binada yangın

HABER:Aysun Beykoz

Yangın, öğle saatlerinde Paşaköy Mahallesi Ortayol Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın Osman Diler tarafından depo olarak kullanılan giriş katında meydana geldi. İddiaya göre giriş katında bulunan ana trafo bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri panik halinde evlerinden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda yangını büyümeden söndürdü. Yangında, depoda bulunan eşyalar zarar gördü.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2019, 18:41