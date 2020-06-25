4 katlı evde yangın çıktı

Köroğlu Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde uyuyan 2 kardeş, dumanları fark ederek dışarı çıktı.

4 katlı evde yangın çıktı
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4 katlı evde yangın çıktı

4 katlı evde yangın çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Yangın, saat 13.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Sultan sokakta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Evde uyuyan Erkan Ş.(13) ve Yağmur Ş., (15) anneleri Dilek A. işte oldukları sırada evden gelen dumanları fark ederek dışarı çıktı. Çocuklar, yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, Erkan ve Yağmur Ş. isimli çocuklar büyük korku yaşadı. Mahalleli de yangın söndürme çalışmalarını korkuyla izledi. Yangın nedeniyle dairenin içi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 15:13
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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