Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Seben İlçesinde Yuva köyü Çeltik deresi mevkisine Hasan Çelik hayvanlarını otlamaya gitti. Dönüş yolunda Çelik metrelerce yükseklikteki uçurumun kenarında 4 tane keçisinin mahsur kaldığını fark etti. Çelik, hemen AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlatan 5 kişilik ekip, güvenlik tedbirlerini alarak halatlar eşliğinde uçurumdan aşağı indi.

Ekipler, başarılı bir operasyonla keçileri mahsur kaldıkları yerden halatlara bağlayarak yukarı çekti. Herhangi bir sakatlıkları bulunmadığı tespit edilen hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.