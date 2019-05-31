4 kişi yaralandı

Haber: Esra ÖZTÜRK

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yusuf Tekin yönetimindeki 54 D 5687 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Özcan Akkaya idaresindeki 45 YA 5847 plakalı otomobil çarpıştı. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, otomobillerde bulunan Hafize Erkan, Elif Metin, Nuray Metin ve Hasret Metin yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulanslarla Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.