4 kişi yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.

4 kişi yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstihbari çalışmalar neticesinde Narkotik ekiplerince şehir merkezinde yapılan operasyonda 16 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. A.V(20), E.G(22), V.O(23), A.Z(23) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Doğaseverler yürüyüş yapıyor
Doğaseverler yürüyüş yapıyor
  1. Bolu

banner124