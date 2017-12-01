Haber: Semih BAYKAL

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen farklı meslek gruplarından Abdulkadir Odacı, Alpay Özçelik, Abdulkadir Gül ve U.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Odacı, Gül ve Özçelik savcılık ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyon kapsamında daha öne adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.