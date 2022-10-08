4 kişilik aile Gerede’deki kazada facianın eşiğinden döndü

Bolu’nun Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada D750 karayolunun Ankara istikametine doğru seyir halinde giden 40 KH 986 plakalı aracın sürücüsü Emrah Salman, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağmurun neden olduğu kaygan zeminde 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, ormanlık alanda bulunan ağaçlara çarptı. Hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan Emrah, Yonca, Poyraz ve Sıla Salman yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda çıkardığı aile fertleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 16:07