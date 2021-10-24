4 küçük yavruyu ölüme terk ettiler

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu’da ölüme terk edilmiş 4 küçük köpek yavrusunun imdadına hayvan sever vatandaş yetişti. Mudurnu’nun ıssız bir köşesine bırakılan köpekler hayvan sever tarafından bulundu. Hayvan sever vatandaş köpekleri bulduğu yerde cep telefonu ile hemen video kaydına girerek, hayvan düşmanlarının köpekleri ne hale getirdiğini gözler önüne serdi. 4 yavru köpekten birinin bacağı yaralı, birinin kuyruğunun kopuk olduğu öğrenildi. Birinin ise zor nefes aldığı açlıktan hareket bile edemediği görüldü. Ne kadar süredir aç kaldığı bilinemeyen yavrulara ilk müdahaleyi hayvan sever vatandaş yaptı. Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri 4 küçük yavruyu bulunduğu yerden çıkardı.

Mudurnu Hayvan destek ekipleri ile yapılan görüşmeler sonrası 4 küçük yavru, Bolu’da bulunan Hayvan Hastanesine getirilerek bakımları ve aşıları yapılacak. Artık emin ellerde olan yavrular güvenli bir hayat yaşayacak.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası hayvan severler, yavru köpekleri beslemek amacıyla sahiplenen daha sonrasında sokağa bırakanlara tepki gösterdi.