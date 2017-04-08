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08 Nisan 2017 Cumartesi
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    • "4 milyar liranın üzerinde kredi hacmi piyasaya girdi"

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye geçen sene 2,9 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı bile beklentilerimizin altında olmasına rağmen AB'nin ortalama büyüme oranının yaklaşık 2 katı" dedi.

    08 Nisan 2017 Cumartesi 14:39
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    HABER: Faruk ÇİDEM
    Bolu'ya bir dizi temaslarda bulunmak için gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Bolu'nun Mengen ilçesinde Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen "Kepçe Devir Teslim Töreni"ne katıldı.
    Törende konuşma yapan Özlü, Türkiye'nin büyüdüğünü ve büyümeye de devam edeceğini belirterek, "Türkiye geçen sene 2,9 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı bile beklentilerimizin altında olmasına rağmen ABnin ortalama büyüme oranının yaklaşık 2 katı. Geçen sene Türkiyede çok talihsiz olaylar oldu. Bir darbe girişimine maruz kaldık. Sadece üçüncü çeyrekte bir küçülme yaşandı ama bütün diğer çeyreklerde, Türkiye büyüdü. Türkiye büyümeye devam edecek" şeklinde konuştu.
    "Mikro ölçekli girişimcileri destekliyoruz"
    Bakanlık olarak mikro ölçekli girişimcileri desteklediklerini ve bir proje başlattıklarını ifade eden Özlü, "Yaklaşık 11 milyar lira civarında bir tutarı mikro KOBİ'lerle buluşturmak istiyoruz. Bugün sizinle dün akşamki son rakamları paylaşacağım. Bunlar dün akşam mesai bitimi rakamları. KOSGEB'den, bizden kredi alanların sayısı 162 bin 695 oldu . 10 Marttan itibaren piyasaya giren, yani kredi ile buluşan KOBİlere verdiğimiz kredi 4 milyar 87 milyon 610 bin lira oluyor. Yani 4 milyar liranın üzerinde bir kredi hacmi piyasaya girdi. Yine bankalarda kredisi hazır bitmiş olan ve kredisini almak üzere bekleyen 73 bin 28 KOBİmiz var. Halen bankalarla görüşen 169 bin KOBİ var" dedi.
    "250 milyarlık kredi paketi hazırladık"
    Ekononomide durgunluk olduğu söylentilerine değinen Bakan Özlü, 2 önemli ekonomi paketi açıkladıklarını söylerek şu ifadelerde bulundu:
    "Bunlardan birinin KOBİler, diğerinin büyük sanayiciler için olduğunu dile getiren Özlü, "Büyük sanayiciler için de 250 milyar liralık bir kredi paketi hazırladık. Bu da şu anda kullanımda. İnşallah önümüzdeki günlerde yani yılın ikinci çeyreğinin bitiminde piyasanın canlandığını ekonominin hareketlendiğini hep beraber göreceğiz."
    Anahtar Kelimeler: Bilim, Sanayi, Teknoloji, Bakanı, Faruk

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