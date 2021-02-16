4 projeye 4,7 milyonluk destek

Haber: N. Halid Altundal

KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, 2020 yılında kobi ve girişimcilere sağlanan desteklerle alakalı açıklamalarda bulundu. Abdurrahman Usta yaptığı açıklamada, “KOSGEB Bolu İl Müdürlüğü kobi ve girişimcilere 2020 yılında sağladığı desteklerde bir önceki yıla göre büyük bir artış sağladı. 2019 yılında Bolu’daki kobi ve girişimcilere 5.5 milyona yakın destek sağlayan KOSGEB Bolu İl Müdürlüğü 2020 yılında bu tutarı 2 katına çıkartarak 306 kobi ve girişimciye yaklaşık 11 milyon TL destek sağladı” dedi.

4 PROJEYE 4,7 MİLYONLUK DESTEK

KOSGEB Müdürü Usta en fazla desteğin iş birliği destek programına verildiğini bildirdi. İl Müdürü Usta, “En fazla destek tutarı İş birliği destek programı kapsamında sağlanmış ve iş birliği destek programı kapsamında 4 farklı projeye 2020 yılında 4.720.000 TL destek ödemesi yapılmıştır. İş birliği destek programı kapsamında 1 i proje ortaklığı 3 ü işletici kuruluş modeli olarak desteklenen başvuruların 2 tanesi savunma sanayiye yönelik, 2 tanesi ise deri sektörüne ilişkin gerçekleşmiştir. KOSGEB in yeni iş kuran girişimci adaylarına yönelik sağlamış olduğu Girişimcilik destek programı ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında 2020 yılında ilimizdeki 180 girişimcimize 2.967.000 TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. KOSGEB olarak Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu senede mevcut destek programlarımızla Kobi ve girişimcilerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.