4 projeye TÜBİTAK desteği

Haber: Birol Ertunç

TÜBİTAK 2019 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlayarak desteklenmeye hak kazanan projeleri ilan etti. Değerlendirme sonucunda 271 proje önerisinin desteklenmesine karar verilerken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden(BAİBÜ) yapılan; Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG), Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG), Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) ve Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu (MFAG) proje başvurularının dördünden destek almaya hak kazandı.

BAİBÜ’den yapılan açıklamada, “Projeleri Desteklenmeye hak kazanan öğretim üyelerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” denildi.