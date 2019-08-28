4 projeye TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin hazırladığı 4 proje desteklenmeye hak kazandı.

4 projeye TÜBİTAK desteği

Haber: Birol Ertunç

TÜBİTAK 2019 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlayarak desteklenmeye hak kazanan projeleri ilan etti. Değerlendirme sonucunda 271 proje önerisinin desteklenmesine karar verilerken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden(BAİBÜ) yapılan; Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG), Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG), Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) ve Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu (MFAG) proje başvurularının dördünden destek almaya hak kazandı.

BAİBÜ’den yapılan açıklamada, “Projeleri Desteklenmeye hak kazanan öğretim üyelerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” denildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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