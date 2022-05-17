4 saat kaçtı, yakalandı ve tutuklandı

Haber: Uğur Balaban

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Bolu merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ormanlık alanda Sabahattin Başaran (37) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen Sadık K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık K, yanındaki tabancayla Sabahattin Başaran'a ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sabahattin Başaran, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabahattin Başaran, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sadık K. ise 4 saat sonra yaklaşık 5 kilometre uzakta üzerinde olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin alınmasından sonra Savcılığa sevk edilen Başaran, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.