4 ŞEHİR YAYLASINDA 3.PARSEL SATIŞ İHALELERİ TAMAMLANDI

Bucak, Hasbeyler, Rumşah ve Seviller Yaylarında bulunan toplam 62 parsel ihale ile satışa sunuldu. İhaleler 22,23 ve 24Haziran tarihlerinde Gerede Belediyesi Meclis Salonunda Covid-19 tedbirleri kapsamında, encümen huzurunda yapıldı. İhalelere katılım oldukça yüksek olurken, satışa sunulan 62 parselin tamamı satıldı.

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirildi. Açık artırma usulü ile satın alınan parsellerin ihale süreci tamamlandığında hak sahiplerine tapu devirleri gerçekleştirilecek.