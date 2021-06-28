4 ŞEHİR YAYLASINDA 3.PARSEL SATIŞ İHALELERİ TAMAMLANDI

Mülkiyeti Gerede Belediyesi’ne ait Belediye tarafından satışa çıkarılan 4 Şehir Yaylasında 3.satışlar tamamlandı.

4 ŞEHİR YAYLASINDA 3.PARSEL SATIŞ İHALELERİ TAMAMLANDI

Bucak, Hasbeyler, Rumşah ve Seviller Yaylarında bulunan toplam 62 parsel ihale ile satışa sunuldu. İhaleler 22,23 ve 24Haziran tarihlerinde Gerede Belediyesi Meclis Salonunda Covid-19 tedbirleri kapsamında, encümen huzurunda yapıldı.  İhalelere katılım oldukça yüksek olurken, satışa sunulan 62 parselin tamamı satıldı.

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirildi. Açık artırma usulü ile satın alınan parsellerin ihale süreci tamamlandığında hak sahiplerine tapu devirleri gerçekleştirilecek.

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