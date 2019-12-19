4 şüpheli adliyede

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktör, yaklaşık bir ay önce evinin önünde park halindeyken çalındı. İhbar üzerine Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede bulunan onlarca kamera kaydını izleyen ekipler, zanlıları tespit etti. Traktörü çalarak satan S.K. ve O.K. ile satın alan O.Ç. ve H.Ç, JASAT ekiplerince Bolu kent merkezinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.