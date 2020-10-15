4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri otomobildeki Lübnan uyruklu B.A. (24), Suriye uyruklu M.R. (28), E.L. (24) ve A.E'yi (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve A.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.