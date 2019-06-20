4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.’yi gözaltına aldı. 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlar Bolu’ya getirilerek adliyeye sevkedildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden M.T, M.E. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.D. adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan, ilçede uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı belirlenen 6 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı belirtildi.