4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Mudurnu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviriyle yakalanan 4 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.’yi gözaltına aldı. 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlar Bolu’ya getirilerek adliyeye sevkedildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden M.T, M.E. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.D. adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan, ilçede uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı belirlenen 6 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı belirtildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolulu Hakemler Uluslararası Turnuvada
Bolulu Hakemler Uluslararası Turnuvada
  1. Spor

banner129