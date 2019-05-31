4 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay, saat 11.00 sıralarında Sümer Mahallesi Palmiye Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1’inci katında yaşan 4 yaşındaki E.I., açık bırakılan pencerenin kenarında oynadığı sırada bir anlık dalgınlıkla 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

E.I.’nın ağlamasıyla kızının pencereden düştüğünü fark eden anne durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan E.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.