4 yaşındaki Ezmira çamaşır suyu içti

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay dün saat 15.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Beyazgül Sokakta meydana geldi. 4 yaşındaki yabancı uyruklu Ezmira B., mutfakta annesinin temizlik için bir kenara koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içti. Anne durumu fark edince polisten ve 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, ağzından ve yemek borusundan, içtiği çamaşır suyu nedeniyle yanmalar meydana gelen Ezmira hemen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, küçük Ezmira’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi.



Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 16:54