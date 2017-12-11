banner133

banner101

11 Aralık 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 4 yıl aradan sonra zamlandı

    Bolu’da simit fiyatları yuvarlandı. 4 yıldır 75 kuruştan satılan ve fakirin ekmeği olarak bilinen simit yüzde 33 zamlanarak 1 TL oldu.

    11 Aralık 2017 Pazartesi 09:46
    Bu haber 131 kez okundu
    4 yıl aradan sonra zamlandı


    Haber: Kasım ŞAHİN

    Doğalgaz, Benzin, Mazot, un ve susam fiyatları her yıl zamlanırken, bu zamlara karşı 4 yıldır direnen Bolulu simit esnafları çareyi zam yapmakta buldu. Maliyet fiyatlarının artmasından dolayı 4 yıldır 75 kuruştan satılan ve bu 4 yıl boyunca zamları simide yansıtmayan simit imalatçıları bıçak kemiğe dayandı diyerek 25 kuruşluk zamla simit fiyatını 1 TL’ye çıkarttı.

    Simidin yanı sıra peynirli, patatesli, kıymalı bohçalarda zamlardan nasibini aldı. Sade bohçalar 1 TL’den satılırken, kıymalı, peynirli ve zeytinli bohçalar ise bir buçuk ila bir lira yetmiş beş kuruştan satışa sunulmaya başlandı.

    BELEDİYE SİMİDE ZAM YAPMADI

    Serbest piyasada simit imalatçılığı yapan esnafların yanı sıra Bolu Belediyesi de halkın ucuz simit yemesi için kolları sıvamış ve ekmek üretiminin yanı sıra simit üretimi de yapmaya başlamıştı. Serbest piyasada  simit fiyatı 1 TL’ye çıkartılırken, Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında üretilen simit ise 75 kuruştan satılmaya devam ediyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Simit, Fiyatları, Yuvarlandı., 4

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsan Hayatına Dokunmak
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADIN HAKLARI VE YAŞAM
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MUSTAFA NAMDAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEDEN?(ler)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (IV)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “ ÖZEL BİREYLER MECLİSİ”KURSUNDAN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129