



Haber: Kasım ŞAHİN

Doğalgaz, Benzin, Mazot, un ve susam fiyatları her yıl zamlanırken, bu zamlara karşı 4 yıldır direnen Bolulu simit esnafları çareyi zam yapmakta buldu. Maliyet fiyatlarının artmasından dolayı 4 yıldır 75 kuruştan satılan ve bu 4 yıl boyunca zamları simide yansıtmayan simit imalatçıları bıçak kemiğe dayandı diyerek 25 kuruşluk zamla simit fiyatını 1 TL’ye çıkarttı.

Simidin yanı sıra peynirli, patatesli, kıymalı bohçalarda zamlardan nasibini aldı. Sade bohçalar 1 TL’den satılırken, kıymalı, peynirli ve zeytinli bohçalar ise bir buçuk ila bir lira yetmiş beş kuruştan satışa sunulmaya başlandı.

BELEDİYE SİMİDE ZAM YAPMADI

Serbest piyasada simit imalatçılığı yapan esnafların yanı sıra Bolu Belediyesi de halkın ucuz simit yemesi için kolları sıvamış ve ekmek üretiminin yanı sıra simit üretimi de yapmaya başlamıştı. Serbest piyasada simit fiyatı 1 TL’ye çıkartılırken, Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında üretilen simit ise 75 kuruştan satılmaya devam ediyor.