4 yıldır kaçak yaşıyordu

HABER:Aysun Beykoz

İstanbul'da hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa ve Bağcılar'daki iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.Yaklaşık 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar'daki adreslere 23 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Yıldırım B'nin (33) de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.Geçen yıldan bu yana 14 iş yerinden yaklaşık 3 milyon 500 bin lira çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin, lüks marka araca bindikleri ve rezidanslarda yaşadıkları da belirlendi.

Operasyonla çökertilen çetenin reisi olduğu iddia edilen Yıldırım B.'nin hakkında daha önce Bolu’da işlediği suçlardan dolayı 37 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu fark edildi. İstanbul ve Bolu'daki "hırsızlık" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 yıldır sahte kimlik kullandığı belirtilen Yıldırım B'nin, tanınmamak için burun estetiği, göz çevresine dolgu ve dişlerinde düzeltme yaptırdığı, saç ektirdiği öğrenildi. Yıldırım B'nin yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi. Yıldırım B. ise kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevine konuldu.