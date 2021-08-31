4 yıldır kadrosunu neden almadı?





Haber: Okay Özcan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı hakkında iddialar bitmek bilmiyor. Rektör Şarlı’nın doğum yeri olan Samsun’da Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde kadrosunun devam ettiği ve 4 yıldır Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük görevine de bulunmasına rağmen neden kadrosunu Bolu’ya almadığı merak konusu oldu.

YENİDEN ADAY

Rektör Alişarlı’nın YÖK tarafından görev süresinin tamamlamasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti. Tekrar BAİBÜ Rektörlüğüne aday olan Alişarlı’nın bu kez kadrosunu ilimize alıp almayacağı ise cevap bekleyen bir soru.