Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden aşılama uygulamasında ilimizde bugüne kadar 40 bin kişinin aşısı tamamlandı. Toplamda 91 bin aşının yapıldığı ilimizde 50 binden fazla aşı 1. doz, 40 binden fazla aşı ise 2. doz olarak uygulandı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Sayfasındaki bilgilere göre toplam aşı sayısında ilimiz nüfusunun yüzde 28,8’i aşılanırken, nüfusumuzun yüzde 12,8’inin aşısı ise tamamlanmış oldu.

2,8 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI GELDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşısı tedariki de sürdürülüyor.

BioNTech-Pfizer aşısının uygulanmasına birkaç gün sonra başlayabileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. BioNTech-Pfizer aşısının şu an Türkiye’ye gelen doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak. Sırası gelen, ‘Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum’ dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 13:58