40 gün sonra hayatını kaybetti

Haber: Birol Ertunç

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, düğünden dönenlerin içinde Bolulu gençlerin bulunduğu otomobil, 30 metrelik uçurumdan yuvarlanmış. Kazada, Dilara Altay (18) ve Edanur Erdoğan (19) yaşamını yitirmiş, Sedat Kiren de yaralanmıştı. Kaza, saat 03.30 sıralarında Kozlu'ya bağlı Ense köyü yakınlarında meydana gelmişti. Sedat Kiren (30) yönetimindeki 14 AAF 453 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten yuvarlanmıştı. Kazada sürücü Sedat Kiren ile araçta bulunan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan hayatını kaybetmişti. Sedat Kiren de akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 11:14