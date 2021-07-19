40 günlük bebekleri de düğüne katıldı



Haber: Aysun Beykoz

Birbirini seven iki genç evlenme yoluna girmek istedi. Ailelerin bu duruma karşı çıkmasından sona 19 yaşındaki Beyza Tekin kendisinden bir yaş büyük Volkan Tekin’ kaçtı. Genç çift resmi nikah yaparak dünya evine girdi. Pandemi dolayısıyla işsizlik ile mücadele eden Volkan Tekin, yeni normalleşme dönemi ile birlikte ilimizin tarihi binalarından olan Taşhan Kafede işe başladı. Durum böyle olunca aileleri bir araya getirmekte ön ayak olan Taşhan Kafenin sahibi Necmettin Yokuş bir barışma yemeği düzenledi. Aileler arasında bir yemek organizasyonu olacak sıra Beyza Tekin gelinlik giymek isteyince düğün organizasyonuna döndü. 40 günlük bebekleri olan ve gelinlik giymemiş bir anne olan Beyza Tekin’in hayali gerçekleşti.

Volkan ve Beyza Nur Tekin çifti kucaklarına aldıkları 40 günlük bebekleriyle aileleri ve yakınlarının katıldığı düğünle neşeli dakikalar geçirdiler.