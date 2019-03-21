40. kilometrede heyelan

Haber: Esra Öztürk

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, yurt genelinde birçok noktada yürütülen yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor. Bültende yer alan bilgilere göre Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Heyelandan kaynaklanan ulaşım aksaklığının giderilmesi için karayolları ekiplerinin aralıksız çalıştığı belirtildi. D-100 Karayolu üzerinde yaşanan heyelan kaynaklı trafik aksaklığının kısa sürede normale döneceği öğrenildi.