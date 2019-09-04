40 yabancı gözetim altında

Haber: Erdal Tanrıverdi

İran'dan yasa dışı yollarla Van'a, ardından Kayseri'ye gelen ve daha sonra minibüsle İstanbul'a gitmek için yola çıkan Afganistan uyruklu 40 kişi, Bolu Otogarı'na getirildi. Şoförün minibüstekileri indirdikten sonra bölgeden uzaklaşması üzerine düzensiz göçmenler, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Kayseri'den Afganistanlıları Bolu'ya getiren ve otogarda indirdikten sonra minibüsle kaçtığı belirtilen şoförün yakalanması için çalışma başlattı. Afgan uyruklu Amir Özbek, gazetecilere, İran üzerinden ülkeye giriş yaptıklarını ardından Van'a ve sonra da Kayseri'ye gittiklerini belirterek, "Kayseri'de kiralanan minibüsle İstanbul'a gitmek için yola çıktık. Yolculuk için minibüs şoförüne 20 bin liraya yakın para ödedik. Bolu'ya gelene kadar sürekli bizden para istediler. Tehdit ettiler. Bizi otogarda başka bir otobüse bindireceklerini söyleyerek indirdiler. Biz indikten sonra sürücü minibüsle birlikte kaçtı." diye konuştu. Özbek, otogardan polisi arayarak yardım istediklerini kaydetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.