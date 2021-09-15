40 Yaş Sınır Kadrolu Personel Alıyor

Haber: Aysun Beykoz

İŞKUR web sitesinde yayınlanan ilana göre Bolu İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi kadroda 3 personel alınacaktır. Alınacak personeller 1 Resepsiyon Görevlisi, 1 Kat Hizmetleri Elemanı ve 1 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı olarak istihdam edilecektir.

İL ÖZEL İDARE PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK

Adaylar başvurularını 17 Eylül 2021 tarihine kadar (17 Eylül dahil) yapacaklardır.

İL ÖZEL İDARE PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK

Adaylar başvurularını Küçük Kaplıca Tesisleri Karacasu/Bolu adresine yapacaklardır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak.

18 – 40 yaş arasında olmak.

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

En az 6 aydır Bolu ilinde ikamet ediyor olmak.

Resepsiyon Görevlisi alımı için aranan nitelikler

En az Lise mezunu olmak.

Kat Hizmetleri Elmanı alımı için aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı alımı için aranan nitelikler

4 yıllık Üniversitelerin Maliye, İktisat-İşletme bölümlerinden mezun olmak.