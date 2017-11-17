Haber:Aysun Beykoz

Prof. Dr. Tuncer TUĞ; KOAH hastalığının, hava yollarının ilerleyicive çoğu kez geri dönüşümsüz hava akımı kısıtlanması (hava yolu daralması) ile seyreden kronik ve dış ortam, hava kirliliği veya sigara gibi etkenlerin oluşturduğu bir hastalık olduğunu söyledi. KOAH hastalığının belirtilerinin öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı olduğuna dikkat çeken TUĞ, çok daha ağır durumlarda solunum yetmezliği, nefes darlığı, istirahat halindeyken bile kişinin yaşamsal fonksiyonlarını dahi kısıtlayacak düzeylere çıkabildiğini belirtti.

KOAH ALEVLENMESİ NEDİR?

Prof. Dr. Tuncer TUĞ; “Soğuk hava,enfeksiyon, hava kirliliği vb. sebeplerde KOAH hastalığının belirti ve bulgularında artış gelişmesi şiddetlenmesi atak veya alevlenme olarak tanımlanır. Bu durumda hastalığın belirtileri daha şiddetli ve gürültülü yaşanır. Bu hastalıkta havayollarında oluşan değişimler geri dönüşümsüz ve sürekli olarak ilerleyicidir. Bu nedenle özellikle alevlenme dönemini tetikleyen faktörleri iyi bilmek gerekir.” diyerek alevlenme sebeplerini şöyle sıraladı: üst ve alt hava yollarının enfeksiyonları, hava kirliliği, konjestif kalp hastalıkları, emboliler gibi.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuncer TUĞ; sigaraya bağlı olarak KOAH’ın 40’lı yaşlardan sonra sıklığının arttığına vurgu yaparak KOAH’lı hastaların dışarıda kirli ve/veya soğuk havaya maruz kaldıklarında, ağızdan solunum yaptıklarında atak gelişme veenfeksiyona yakalanma riskleri artacağından özellikle dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.