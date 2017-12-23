Özel Haber: Kasım ŞAHİN

1989-1990 yıllarında tarihe karışan beyaz yakalı siyah önlükler, bir döneme damga vurmuştu. Bu önlüklüklerle 50’li ve üzeri yaşlarda olan birçok insan bu okul önlüklerinden giymiş ve eğitim öğretim görmüştü. Artık bir tarih olan bu beyaz yakalı siyah önlükler de müzelik duruma geldi.

Karaköy TOKİ İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak öğretmenlik yapan 46 yaşındaki Gülseren Çolpan, 1977 yılında Gazipaşa ilkokulu birinci sınıfındayken bir dönem giydiği beyaz yakalı siyah önlüğünü okulun açtığı sergi ve müzeye hediye ederek güzel bir bağışta bulunarak tarihe de şahitlik etmiş oldu.