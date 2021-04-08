40 yıldır spora ve sporcuya hizmet ediyor

Haber: C. Kutay Aykan

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan cimnastik merkezlerinde 24 yıl 8 ay çalıştıktan sonra, Karaçayır Tesisleri’ndeki futbol sahalarında tesis amiri olarak görev yapmaya başlayan Mehmet Karaüzüm, yaklaşık 40 yıldır ilimiz Bolu’da spora ve sporcuya hizmet ediyor. Çalıştığı süre boyunca cimnastik branşında; Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 1992 Dünya Okullar Şampiyonu ve 1993 Dünya Gençler Şampiyonu Murat Canbaş gibi isimlerin yetişmesine katkı veren Karaüzüm, futbolda ise buradan yetişip A Milli Takıma kadar yükselen Emre Kılınç ve Umut Meraş gibi oyuncuların gelişimine yakından şahitlik etti.

“BURADA ÇOK MUTLUYUM”

Mehmet Karaüzüm, 1987 yılından beri işini severek yaptığını, mesai kavramı gözetmediğini belirterek, “Devlet memuru olarak 1987 yılında, Jimnastik Kamp Eğitim’de başladım. Orada, 24 yıl 8 ay çalıştım. Daha sonra futbol sahalarında göreve başladım. Futbol sahalarında hala görev yapmaktayım. Benim çocuğum yok ama buradakileri çocuğum yerine koyuyorum. Burayı kendi evim gibi görüyorum. Daha verimli olabilmek için gece gündüz çalışıyorum. Burada çok mutluyum, işimden ve müdürlerimden de çok memnunum. Mesai aramıyorum. Sabah 8.30’da geliyorum, gerektiğinde gece saatlerine kadar çalışıyorum. İşimi çok seviyorum, hayatım boyunca burada olmaktan mutlu oldum.” diye konuştu.

‘BURADA BÜYÜYÜP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR’

24 yıl görev yaptığı cimnastik tesislerinden dünya şampiyonlarının çıktığını söyleyen Karaüzüm, “Cimnastikte görev yaptığım yıllarda, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen buradan yetişti ve şampiyon oldu. Murat Canbaş dünya şampiyonu oldu. Hepsinde benim emeğim var. Buradaki cimnastik merkezini biz kurduk. 24 yıl boyunca oraya hizmet ettim. Oradaki cimnastikçileri daha küçükken kucağıma alır yatağına yatırırdım. Yemek yedirirdim. Türkiye ve dünya şampiyonu oldular, katkım olduğu için bu beni çok mutlu etti.” dedi.

‘ONLAR A MİLLİ TAKIMDA OYNADIKÇA GURUR DUYUYORUM’

Karaçayır’dan A milli futbol takımına kadar yükselen Emre Kılınç ve Umut Meraş’tan da söz eden Mehmet Karaüzüm, “Futbolda ise Emre Kılınç, Umut Meraş gibi futbolcularımıza hizmet ettim. Onlar A milli takıma kadar gittiler. Onlar orada oynadıkça ben gurur duyuyorum. Bana baba, amca, hatta dede diyorlar. Çok mutlu oluyorum. Bu yaşıma kadar da onlara hizmet etmekten mutluluk duydum. Allah bana sağlık, sıhhat verdiği müddetçe buradayım, çalışmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 12:08