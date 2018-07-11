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11 Temmuz 2018 Çarşamba
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    • 40 yıllık muhtar son yolculuğuna uğurlanacak

    Uzun yıllar İzzet Baysal Mahallesi Muhtarlığını yapan Bahri Kuralhakkın rahmetine kavuştu.

    11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:03
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    40 yıllık muhtar son yolculuğuna uğurlanacak
     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Barosuna kayıtlı Avukat Sinan Barut’un dayısı Bahri Kural, hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Alpagutbey mezarlığına defnedilecektir. Kural, 40 yıldır İzzet Baysal Mahallesinin muhtarlığı aralıksız olarak yaptı. Bir süredir yakalandığı cilt kanseri nedeniyle Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tedavi gören Kural, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

    Muhtarlık yaptığı döneminde mahalle sakinlerini tarafından sevilip sayılan ve mahalle halkı için önemli hizmetlere imza atan Kural’ın ani ölümü hem yakınlarını hem de görev yaptığı mahalle sakinlerini yasa boğdu. Kural’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

    Anahtar Kelimeler: Uzun, Yıllar, İzzet, Baysal, Mahallesi

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