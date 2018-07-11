Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Barosuna kayıtlı Avukat Sinan Barut’un dayısı Bahri Kural, hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Alpagutbey mezarlığına defnedilecektir. Kural, 40 yıldır İzzet Baysal Mahallesinin muhtarlığı aralıksız olarak yaptı. Bir süredir yakalandığı cilt kanseri nedeniyle Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tedavi gören Kural, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Muhtarlık yaptığı döneminde mahalle sakinlerini tarafından sevilip sayılan ve mahalle halkı için önemli hizmetlere imza atan Kural’ın ani ölümü hem yakınlarını hem de görev yaptığı mahalle sakinlerini yasa boğdu. Kural’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.