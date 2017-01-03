Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi'nin kurduğu topraksız tarım serasında yetişen salkım salkım kıpkırmızı domatesler, iştah açıcı bir görüntü oluştururken, tadıyla da 40 yıl önceki organik domateslerle yarışıyor. Tropikal meyve serasında ise ananas, Surinam kirazı, yabani erik, dağ çileği, avokado, zencefil, hünnap, mango ve kırmızı muz gibi meyveler dikkat çekiyor.

Topraksız tarım serasında yetiştirilen salkım salkım organik domatesler büyük ilgi görüyor. Topraksız şekilde serada yetiştirilen domateslerin tadı 40 yıl önceki organik domatesleri aratmazken, aynı zamanda yetişen mango, ananas, hurma, papaya gibi tropikal meyveler de renkli ve lezzetli bir görüntü oluşturuyor.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Karacasu yolu üzerindeki Bolu Belediyesi Fidanlığında kurulan seralar hakkında bilgiler verdi. Bolu’da ilk kez topraksız tarımda yetişen domatesleri tanıtan Başkan Yılmaz, “Bolu’da ilk defa Bolu Belediyesi tarafından yapılan topraksız tarım serasında domates ürettik. Bombus arıları da sera içinde döllenmeyi sağlıyor. Topraksız tarımda yetişen domatesi alıp yediğinizde aldığınız lezzet, bizim 40 yıl önceki domates tadında bir lezzet. Bu nasıl sağlanıyor derseniz, teknik çalışmasını buradaki arkadaşlarımız yapıyor” dedi.

ARILI DOMATES

Domateslerin yetişme şekli hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Hindistan cevizlerinin kabuklarının pres edilerek oluşmuş bir alt yapı var. O suyu gördükçe lifli bir hale dönüşüyor. Bitkiler bunun içine dikiliyor. Diğer taraftan da sıvılarla besleniyor. Yani bir domatesin domates haline dönüşmesi için aldığı gıdaların tamamı sıvılarla veriliyor. Bu yüzden bu tat elde ediliyor. Normal manavdan alınan domates tadı yerine çok daha düzgün bir domates tadı elde ediliyor. Burada hijyenik şartlarda bu yetişiyor. Toprakta oluşabilecek mantar ve değişik hastalıklarla ilgili tüm işlemlerden uzak yetiştiriliyor. Şu an Türkiye’de yaygınlaşıyor, gelişmiş ülkelerde var. Bolu’da da bu işi yapmak isteyen olursa öncülük için bu işi yapıyoruz. Bizim amacımız domates üretmek değil, birilerine olabilirliğini göstermektir. Biz burada ısıtmayı hem doğalgazla, hem de termal sıcak suyu da buraya getirerek sağlıyoruz. Gelecekte de böyle bir çalışma yapmak isteyen varsa onlara öncülük etmek istiyoruz. 40 önceki lezzeti yakalayabilmek için seramızda arılar bulunmakta. Bu arılar domatesin yetişmesinde lezzetinde büyük oranda katkı yapıyor” diye konuşarak dalından koparttığı domatesleri afiyetle yemeği de ihmal etmedi.



TROPİK MEYVE BAHÇESİ

Tropikal meyve serasında ise adeta yok yok. Sıra sıra oluşturulmuş saksılarda limon çeşitleri, dragon meyvesi, ananas, Napal yabani eriği, Surinam kirazı, dağ çileği, avokado, zencefil, hünnap, mango, kırmızı muz, greyfurt, mandalina ve portakal yetiştiriliyor. Yılmaz deneme amaçlı olarak bütün ürünleri yetiştirmeye çalıştıklarını ve Bolu’nun bunun için elverişli olup olmadığını test ettiklerini belirterek, “Tropikal meyve ve bitki serasında portakal ve mandalina başta olmak üzere birçok tropik meyveyi dalında görmek bizi daha da heyecanlandırıyor. Bu çalışmalarımızın bir kısmı deneme, bir kısmı ise Bolu çiftçisinin önünü açacak şekilde yönlendirme ve Bolu ile ilgili daha zengin bir botanik çalışmadır. Buradaki çalışmalar istenildiği takdirde başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığının da bir kanıtıdır” dedi.